ميسي يُسجل الهدف الثالث لـ الأرجنتين

نجح ليونيل ميسي في إحراز الهدف الثالث لـ منتخب الأرجنتين في شباك المنتخب الفرنسي في الشوط الإضافي الثاني من نهائي كأس العالم 2022.

وتسلم البرغوث الأرجنتيني الكرة التي ارتدت من الحارس هوجو لوريس ليُسجلها في الشباك في الدقيقة الـ109 من الشوط الإضافي الثاني.

وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بنتيجة 2/ 2.