ميسي يُسجل الهدف الثالث لـ الأرجنتين

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نجح ليونيل ميسي في إحراز الهدف الثالث لـ منتخب الأرجنتين في شباك المنتخب الفرنسي في الشوط الإضافي الثاني من نهائي كأس العالم 2022.
#ميسي يشعلها مجدداً ويسجل الهدف الثالث لمنتخب #الأرجنتين في شباك #فرنسا
الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022#FRA | #ARG pic.twitter.com/b3kM0rYnC5قد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وتسلم البرغوث الأرجنتيني الكرة التي ارتدت من الحارس هوجو لوريس ليُسجلها في الشباك في الدقيقة الـ109 من الشوط الإضافي الثاني.
وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بنتيجة 2/ 2.