ميسي يُسجل في الأدوار الإقصائية بالمونديال للمرة الأولى

نجح قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي في هز شباك أستراليا، ليُحقق رقمًا فريدًا في مسيرته بكأس العالم.

ميسي يسجل للمرة الأولى

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن ميسي نجح في التسجيل بالأدوار الإقصائية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هدف ميسي جاء في مباراته التاسعة ضمن منافسات الأدوار الإقصائية، بعدما لعب 790 دقيقة، وقام بـ24 تسديدة.

ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل هدفين خلال منافسات كأس العالم 2022، حيث أحرز هدفًا من ركلة جزاء في شباك السعودية، قبل أن يهز شباك المكسيك بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ضد المكسيك.

تقدم الأرجنتين

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2022، بتقدم التانغو بهدف دون رد، وفي حالة نهاية المباراة بهذه النتيجة سيواجه هولندا في دور الـ8، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).