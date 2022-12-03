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بعدما هز شباك منتخب أستراليا

ميسي يُسجل في الأدوار الإقصائية بالمونديال للمرة الأولى

2022-12-03 الساعة 11:10
ميسي يُسجل في الأدوار الإقصائية بالمونديال للمرة الأولى
المواطن - الرياض

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نجح قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي في هز شباك أستراليا، ليُحقق رقمًا فريدًا في مسيرته بكأس العالم.

ميسي يسجل للمرة الأولى

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن ميسي نجح في التسجيل بالأدوار الإقصائية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

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ميسي
ليونيل – المصدر @fifaworldcup_ar

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هدف ميسي جاء في مباراته التاسعة ضمن منافسات الأدوار الإقصائية، بعدما لعب 790 دقيقة، وقام بـ24 تسديدة.

ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل هدفين خلال منافسات كأس العالم 2022، حيث أحرز هدفًا من ركلة جزاء في شباك السعودية، قبل أن يهز شباك المكسيك بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ضد المكسيك.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @Argentina

تقدم الأرجنتين

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2022، بتقدم التانغو بهدف دون رد، وفي حالة نهاية المباراة بهذه النتيجة سيواجه هولندا في دور الـ8، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

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