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صبت البنزين وأشعلت النار

ميليشيا الحوثي تحرق مدرسة بسبب خلافات في المناهج!

2022-12-26 الساعة 11:50
ميليشيا الحوثي تحرق مدرسة بسبب خلافات في المناهج!
المواطن - فريق التحرير

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أحرقت عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية، إحدى المدارس في مديرية كسمة بمحافظة ريمة، وسط اليمن.

التفاصيل

وكشفت وسائل إعلام محلية أن عناصر من الحوثيين مسلحين قاموا بصب مادة البنزين وأضرموا النار داخل مدرسة الروم الأساسية الثانوية، الكائنة في منطقة شعف بمديرية كسمة، بسبب خلافات مع إدارة المدرسة حول المناهج التعليمية التي تريد ميليشيا الحوثي فرضها بالقوة، إضافة إلى فرض رسوم على الطلاب.

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والتهمت النيران المدرسة بكل محتوياتها من الكراسي والأثاث وكل مستلزمات التعليم، وفقًا لـ العربية.

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام من قيام مسلحين من ميليشيا الحوثي باختطاف مدير المدرسة وإيداعه في أحد سجونها.

وتعد مدرسة الروم إحدى المدارس النموذجية في مديرية كسمة، والتي يمولها المجتمع بدعم أبناء المنطقة والميسورين.

ووفق تقارير حكومية دمرت ميليشيا الحوثي الانقلابية نحو 2600 مدرسة في مختلف المناطق اليمنية منذ بدء الحرب.

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