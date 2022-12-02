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كشفت عن وجهها الحقيقي القبيح

ميليشيا الحوثي تفرض إبراز عقد الزواج بالمطاعم!

2022-12-02 الساعة 9:20
ميليشيا الحوثي تفرض إبراز عقد الزواج بالمطاعم!
المواطن - متابعة

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أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الجمعة، أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإصدار تعميم لملاك المطاعم في العاصمة المختطفة صنعاء يفرض طلب إبراز عقد الزواج والهوية الشخصية عند دخول أي شخص مع زوجته لقسم العوائل، يكشف وجهها الحقيقي القبيح، ويؤكد من جديد أنها تنظيم إرهابي لا يختلف عن التنظيمات الإرهابية الأخرى.

استنساخ ممارسات الملالي

وأشار الإرياني، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، إلى أن التعميم الذي يأتي بعد أيام من القيود التي فرضتها ميليشيا الحوثي على حركة النساء بمناطق سيطرتها، ومنع سفرهن عبر مطار صنعاء وتنقلهن بين المحافظات بدون “محرم”، وكذلك مدونة السلوك التي تحاول فرضها كشرط للاستمرار في الوظيفة العامة، يؤكد مضيها في استنساخ ممارسات نظام الملالي في إيران.

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تدخل سافر

وأكد الإرياني أن المجتمع اليمني بطبيعته محافظ، وأن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من محاولات للطعن والتشكيك في أخلاق المجتمع، والتلصص والتدخل في خصوصياته، وتنصيب نفسها حارسًا للفضيلة ووصيًّا على اليمنيين، هو تدخل سافر يكشف همجيتها وتخلفها عن روح ومفاهيم العصر.

تصنيفها إرهابية

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات، والعمل على تصنيف ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية” وتجفيف منابع تمويلها، ودعم جهود الدولة لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها اليمنيون.

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