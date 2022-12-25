“نأتي إليك” تقدم خدماتها في 15 موقعًا بالمملكة

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (15) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

نجران

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران، اليوم الأحد، بتقديم خدماتها للرجال في مقر الدفاع الجوي بمدينة نجران لمدة يومين، وللنساء في الكلية التقنية لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مستشفى نجران العام، وللنساء في مركز سلطانة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

القصيم

كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للنساء في مركز الصمعورية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين للرجال في مقر إمارة منطقة القصيم لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في ثانوية الهلالية لمدة يومين.

مكة المكرمة

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة لمدة يومين، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما.

حائل

وفي منطقة حائل تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في متوسطة محافظة بقعاء، ويوم الأربعاء في ابتدائية غربي بقعاء لمدة يوم لكل منهما.

الجوف

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال في فرع النيابة العامة بمنطقة الجوف، وللنساء في محافظة البرك بمنطقة عسير لمدة يومين لكل منهما، ويوم الاثنين في مدارس الفيصلية الإسلامية بالمنطقة الشرقية لمدة يوم واحد.

خدمات للمستفيدين

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.