“نأتي إليك” تقدم خدماتها في 20 موقعًا بينها مكة المكرمة

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في 20 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

مكة المكرمة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل موقع، كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها يوم الاثنين للنساء في المتوسطة والثانوية الأولى بمحافظة رياض الخبراء، ويوم الثلاثاء في كلية العلوم والآداب بمحافظة رياض الخبراء، وفي كلية التقنية بمحافظة عنيزة، وللرجال في جامعة القصيم بمدينة بريدة, فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في شركة دواجن الوطنية بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

حائل

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة حائل خدماتها يوم الاثنين للرجال في ثانوية محافظة بقعاء، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في معهد أسس الارتقاء للغات، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في جمعية سفانة الخيرية لمدة يوم لكل موقع، كما تقدم خدماتها للرجال والنساء بمنطقة عسير في قاعدة الملك خالد الجوية بمحافظة خميس مشيط، وفي مركز الحيمة لمدة يومين لكل منهما.

الرياض

وفي منطقة الرياض تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للنساء يوم الثلاثاء في معهد التربية الفكرية بمدينة الرياض لمدة يوم واحد، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مكتبة الملك فهد الوطنية لمدة يومين، وللرجال في مركز أم سديرة لمدة يوم واحد، كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف اليوم، خدماتها للرجال والنساء في مركز ميقوع بمحافظة طبرجل لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في الثانوية الثالثة بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين.

المنطقة الشرقية

وتقدم الوحدات المتنقلة في المنطقة الشرقية خدماتها اليوم للنساء في الابتدائية الثانية للبنات بقرية العليا، ويوم الاثنين في مدرسة تحفيظ القرآن للبنات بقرية العليا، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في المتوسطة والثانوية الأولى للبنات بقرية العليا لمدة يوم واحد لكل موقع.

خدمات متنقلة

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.