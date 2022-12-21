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في مطار الملك خالد الدولي

نائب أمير الرياض في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء جورجيا

2022-12-21 الساعة 7:22
نائب أمير الرياض في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء جورجيا
المواطن- واس

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وصل إلى الرياض اليوم، رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي, والوفد المرافق له.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير  الرياض، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم (الوزير المرافق) وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بنزيد المطيري وسفير جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي ومندوب عن المراسم الملكية.

نائب أمير الرياض في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء جورجيا

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