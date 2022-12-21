نائب أمير الرياض في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء جورجيا

وصل إلى الرياض اليوم، رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي, والوفد المرافق له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم (الوزير المرافق) وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بنزيد المطيري وسفير جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي ومندوب عن المراسم الملكية.