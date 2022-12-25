نائب أمير الشرقية يهنئ مدير مكتب وزارة الرياضة بالأحساء

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية اليوم الأحد، بالإمارة، مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء تركي بن علي الطريفي، بمناسبة تعيينه.

تهنئة بمناسبة التعيين