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وسط دعوات متزايدة لاستقالته

نائب جمهوري يعترف بتزييف سيرته الذاتية

2022-12-27 الساعة 11:28
نائب جمهوري يعترف بتزييف سيرته الذاتية
المواطن - فريق التحرير

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تعرض نائب جمهوري انتُخب عضوًا في الكونجرس في نوفمبر الماضي، لانتقادات ودعوات متزايدة للاستقالة، الثلاثاء، بعد اعترافه بأنه زيّف جزءًا كبيرًا من سيرته الذاتية، رافضًا في الوقت نفسه التخلّي عن مقعده.

تزييف

وساعد فوز جورج سانتوس، في إحدى مقاطعات نيويورك، حزبه في تأمين غالبية محدودة في مجلس النواب.

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لكنّ تحقيقًا أجرته صحيفة نيويورك تايمز أثار شكوكًا بشأن أجزاء رئيسية من سيرته العلمية والمهنية، التي روّج لها خلال الحملة الانتخابية.

واعترف سانتوس في مقابلتَين منفصلتَين، الاثنين، بأنه قام بتزييف جزء كبير من سيرته الذاتية، مشيرًا إلى أنه لم يعمل لدى “غولدمان ساكس” و”سيتي غروب” ولم يتخرّج في الكلية، على عكس ما كان قد صرّح به.

مع ذلك، رفض الجمهوري التخلّي عن مقعده في الكونجرس وقال لصحيفة نيويورك بوست: “أنا لست مجرمًا”، ما أثار مقارنات مع تصريح غير شعبي للرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في العام 1973 قال فيه: “أنا لست محتالًا”.

واعتذر سانتوس عمّا وصفه بـ”تجميل سيرتي الذاتية”، غير أنّ بعض مبّرراته اعتُبرت غير مقنعة، خصوصًا دفاعه عن ادعائه بأنه يهودي.

شبه يهودي

وقال للصحيفة: “أنا كاثوليكي. لأنّني علمت بأنّ لدى عائلة أمي خلفية يهودية، قلت إنني (شبه) يهودي”.

ولا تزال تُطرح تساؤلات عن وضع سانتوس المالي، بينما أثار الديمقراطيون احتمال انتهاكه للقانون عبر الكذب بشأن الإفصاح عن أمواله خلال حملته الانتخابية.

وفي السياق، طالب عدد من أعضاء حزب الرئيس جو بايدن بأن يدعو الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي إلى التصويت لطرد سانتوس إذا لم يستقل.

وكتب عضو الكونجرس عن نيويورك ريتشي توريس عبر تويتر: اعترافه المثير للشفقة يجب ألا يصرف انتباهنا عن المخاوف بشأن الجريمة والفساد المحتملَين.

وأشار: “على لجنة الأخلاق التحقيق في كيفية جني أمواله. حيث هناك دخان، هناك نار”.

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