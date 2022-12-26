نائب رئيس أبها: جاهزون لـ الاتحاد وهدفنا المركز السادس

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أوضح فهد آل مفرح، نائب رئيس نادي أبها، أن فريقه جاهز لمواجهة الاتحاد السبت المقبل في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
فهد آل مفرح – نائب رئيس #أبها : وصلنا للمركز السابع وسنصل للسادس في الأسابيع القادمة..توليفة العمل تغيرت بالكامل والمدرب على اطلاع كامل بالدوري وعلاقته جيدة مع اللاعبين .. وأبها جاهز للاتحاد .#العدالة_أبها#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 25, 2022
وتحدث آل مفرح لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “وصلنا للمركز السابع في جدول الترتيب، وسنسعى للوصول للمركز السادس، تغيير حال الفريق يعود لحزم وشخصية المدرب الهولندي رويل كومانس”.
وأضاف آل مفرح: “الفريق يبذل مجهود كبير والمدرب كومانس على اطلاع جيد بالدوري السعودي وعلاقته جيدة مع اللاعبين، نحن سنواجه الاتحاد في الجولة الـ11، وجاهزون لمواجهة العميد”.
وكان الفريق الكروي الأول بنادي أبها حقق فوزًا مهمًّا على نادي العدالة بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وكان اللاعب نواف الصعدي منح التقدم لزعيم الجنوب بالدقيقة الـ12.
وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم زعيم الجنوب بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء نجح التونسي سعد بقير في إحراز الهدف الثاني لزعيم الجنوب بالدقيقة الـ64.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أبها 16 نقطة في المركز السابع، بعد أن كان في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.