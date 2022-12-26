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بعد الفوز على العدالة

نائب رئيس أبها: جاهزون لـ الاتحاد وهدفنا المركز السادس

2022-12-26 الساعة 12:03
نائب رئيس أبها: جاهزون لـ الاتحاد وهدفنا المركز السادس
المواطن - محمد سمعه

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أوضح فهد آل مفرح، نائب رئيس نادي أبها، أن فريقه جاهز لمواجهة الاتحاد السبت المقبل في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحدث آل مفرح لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “وصلنا للمركز السابع في جدول الترتيب، وسنسعى للوصول للمركز السادس، تغيير حال الفريق يعود لحزم وشخصية المدرب الهولندي رويل كومانس”.

وأضاف آل مفرح: “الفريق يبذل مجهود كبير والمدرب كومانس على اطلاع جيد بالدوري السعودي وعلاقته جيدة مع اللاعبين، نحن سنواجه الاتحاد في الجولة الـ11، وجاهزون لمواجهة العميد”.

ملخص المباراة

وكان الفريق الكروي الأول بنادي أبها حقق فوزًا مهمًّا على نادي العدالة بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وكان اللاعب نواف الصعدي منح التقدم لزعيم الجنوب بالدقيقة الـ12.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم زعيم الجنوب بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء نجح التونسي سعد بقير في إحراز الهدف الثاني لزعيم الجنوب بالدقيقة الـ64.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أبها 16 نقطة في المركز السابع، بعد أن كان في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

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