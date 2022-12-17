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وصف زيلينسكي بأنه غير مسؤول أمام شعبه 

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد ودعمه جنون

2022-12-17 الساعة 6:41
نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد ودعمه جنون
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، إن عدم رغبة رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، إجراء مفاوضات سلام مع روسيا هو انعدام للمسؤولية أمام شعبه.

الكف عن دعم أوكرانيا

ودعا فيليبو الولايات المتحدة، وحلف الناتو، للكف عن إمداد قوات كييف بالأسلحة، والأموال، واصفًا نظام أوكرانيا الحالي بـ الفاسد والخطير.

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وأشار إلى أن دعم نظام أوكرانيا لا طائل من ورائه إلا إطالة أمد الصراع، مؤكدًا أيضًا أن ذلك يتضح من فكرة رفض زيلينسكي للتفاوض مع روسيا والذي يعد ضربًا من الجنون على حد وصفه.

نائب في البرلمان الأوروبي نظام أوكرانيا فاسد ودعمه جنون

من هو فلوريان فيليبو؟

هو نائب في البرلمان الأوروبي يُعرف بأنه من المتحفظين على السياسات الغربية المتمثلة في دعم قوات كييف بالأموال والأسلحة، ودائمًا ما يرى أن ذلك يطيل الأزمة الدولية التي تؤثر على العالم أجمع.

دعوات مماثلة في الكونغرس 

ويُذكر أن هناك دعوات مماثلة ظهرت في الكونغرس الأمريكي، حيث سبق وأن قال العضو الجمهوري، توماس ماسي، إنه يجب على السلطات الأمريكية قطع الدعم العسكري والاقتصادي عن كييف في أسرع وقت ممكن، وليس هذا فقط بل دعا أيضًا إلى فتح تحقيق ضدها.

وتابع عبر تويتر قائلًا: يجب أن نوقف على الفور دفع الأموال لأوكرانيا، وأن نبدأ مراجعة شاملة لإنفاق 60 مليار دولار، أرسلها جو بايدن والكونغرس إلى هناك بالفعل.

كما قال خبير الدفاع الأمريكي، هاريسون كاس، إن أمريكا بحاجة إلى قطع التمويل عن نظام كييف وإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

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