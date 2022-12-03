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نادي الإبل يرصد 7 حالات عبث في مفاريد القعدان للوني المجاهيم والحمر

2022-12-03 الساعة 11:18
نادي الإبل يرصد 7 حالات عبث في مفاريد القعدان للوني المجاهيم والحمر
المواطن - الرياض

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أعلن نادي الإبل، اليوم السبت، عن رصد 7 حالات عبث في فئة مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحمر.

استبعاد الحالات

وأوضح نادي الإبل، أنه تم استبعاد هذه الحالات السبعة من المنافسة في فئة مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحمر، فيما تم قبول حالة استئناف واحدة في فئة فردي قعدان مجاهيم.

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نادي الإبل

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلق بنسخته السابعة تحت شعار “همة طويق”، ويستقبل زواره عبر 4 بوابات إلكترونية.

وتحرص إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية لإسهام في تنظيم عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائر والزائرة وتجنب الجميع من مشكلات عديدة قد يتسبب بها تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.

ويأتي ذلك مواكبة لرؤية النادي في تسخير التقنية في مختلف الفعاليات والمناطق المخصصة للعروض والزوار.

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