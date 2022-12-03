نادي الإبل يرصد 7 حالات عبث في مفاريد القعدان للوني المجاهيم والحمر

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة
أعلن نادي الإبل، اليوم السبت، عن رصد 7 حالات عبث في فئة مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحمر.
وأوضح نادي الإبل، أنه تم استبعاد هذه الحالات السبعة من المنافسة في فئة مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحمر، فيما تم قبول حالة استئناف واحدة في فئة فردي قعدان مجاهيم.
وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلق بنسخته السابعة تحت شعار “همة طويق”، ويستقبل زواره عبر 4 بوابات إلكترونية.
وتحرص إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية لإسهام في تنظيم عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائر والزائرة وتجنب الجميع من مشكلات عديدة قد يتسبب بها تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.
ويأتي ذلك مواكبة لرؤية النادي في تسخير التقنية في مختلف الفعاليات والمناطق المخصصة للعروض والزوار.