نادي الباطن يُحقق فوزه الأول هذا الموسم

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في تحقيق الفوز على الرائد، ليستعيد توازنه، بعد معاناته في بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
ولعب الباطن ضد الرائد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك لموسم 2022/ 2023، وفاز الفريق السماوي بهدف دون رد سجله يوسف المزيريب عند الدقيقة 76 من أحداث الشوط الثاني.
ويُعد هذا الفوز هو الأول للفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث خاض 9 مباريات في دوري روشن السعودي، واكتفى بتعادل وحيد وخسر 8 مباريات.
وبدأ الباطن مشواره في دوري روشن السعودي بالخسارة ضد الشباب بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يخسر أمام الفتح بخماسية دون رد، وواصل هزائمه الثقيلة أمام الاتفاق والنصر بنتيجة 3/0 و4/0.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد الخليج بهدف دون رد، قبل أن يوقف سلسلة الهزائم بتعادل إيجابي ضد ضمك بهدفين لكل منهما، وخسر بعد ذلك ضد الوحدة بثنائية نظيفة، وأمام أبها والهلال بنتيجة 3/1.
ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، وتطمح جماهيره أن يمنح فوز اليوم وتأهله في كأس الملك دفعة معنوية كبيرة للاعبيه، لاستعادة نغمة الانتصارات.