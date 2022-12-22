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تأهل لربع نهائي كأس الملك

نادي الباطن يُحقق فوزه الأول هذا الموسم

2022-12-22 الساعة 6:45
نادي الباطن يُحقق فوزه الأول هذا الموسم
المواطن - مروة نبيل

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في تحقيق الفوز على الرائد، ليستعيد توازنه، بعد معاناته في بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

فوز الباطن ضد الرائد

ولعب الباطن ضد الرائد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك لموسم 2022/ 2023، وفاز الفريق السماوي بهدف دون رد سجله يوسف المزيريب عند الدقيقة 76 من أحداث الشوط الثاني.

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يوسف المزيريب
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

ويُعد هذا الفوز هو الأول للفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث خاض 9 مباريات في دوري روشن السعودي، واكتفى بتعادل وحيد وخسر 8 مباريات.

الباطن في كأس الملك
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

معاناة نادي الباطن

وبدأ الباطن مشواره في دوري روشن السعودي بالخسارة ضد الشباب بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يخسر أمام الفتح بخماسية دون رد، وواصل هزائمه الثقيلة أمام الاتفاق والنصر بنتيجة 3/0 و4/0.

الباطن ضد النصر
مباراة الباطن والنصر – المصدر spl

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد الخليج بهدف دون رد، قبل أن يوقف سلسلة الهزائم بتعادل إيجابي ضد ضمك بهدفين لكل منهما، وخسر بعد ذلك ضد الوحدة بثنائية نظيفة، وأمام أبها والهلال بنتيجة 3/1.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، وتطمح جماهيره أن يمنح فوز اليوم وتأهله في كأس الملك دفعة معنوية كبيرة للاعبيه، لاستعادة نغمة الانتصارات.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

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