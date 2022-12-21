نادي الجبلين بحائل يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن نادي الجبلين بحائل توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- السكرتير التنفيذي.

2- مدير المركز الإعلامي.

3- مسؤول المسؤولية المجتمعية.

4- مدير التسويق.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس حسب التخصص المناسب من إحدى الجامعات المعتمدة.

2- خبرة في مجال العمل لا تقل عن عام فأكثر.

3- دوام كامل.

التفاصيل:

وأشار نادي الجبلين بحائل، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.