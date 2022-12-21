نادي الجبلين بحائل يعلن عن وظائف شاغرة

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أعلن نادي الجبلين بحائل توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- السكرتير التنفيذي.
2- مدير المركز الإعلامي.
3- مسؤول المسؤولية المجتمعية.
4- مدير التسويق.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس حسب التخصص المناسب من إحدى الجامعات المعتمدة.
2- خبرة في مجال العمل لا تقل عن عام فأكثر.
3- دوام كامل.
وأشار نادي الجبلين بحائل، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.