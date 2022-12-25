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نادي الخليج يقترب من الهدف الـ100

2022-12-25 الساعة 4:15
نادي الخليج يقترب من الهدف الـ100
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، والوصول إلى هدفه الـ100 خلال مواجهة الاتفاق اليوم.

نادي الخليج في مواجهة الاتفاق

ويلعب الاتفاق ضد الخليج عند الساعة 8:30 مساء اليوم الأحد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل لقاء اليوم، يقع الاتفاق في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

الاتفاق
لاعبو فريق الاتفاق في الدوري – المصدر spl

الخليج يستهدف هدفه الـ100

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من الهدف رقم 100 في مشاركته الرابعة ببطولة دوري المحترفين، حيث نجح في تسجيل 98 هدفًا، 35 منهم ضمن منافسات موسم 2014/ 2015.

وتمكن من إحراز 27 هدفًا في موسم 2015/ 2016، ونجح في تسجيل 32 هدفًا في الموسم التالي، ويملك 4 أهداف في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليكون الأضعف هجوميًا بالتساوي مع فريقي الباطن والوحدة.

الخليج
لاعبو فريق الخليج في الدوري – المصدر @Khaleejclub

الفوز الأول ضد الاتفاق

وفي السياق ذاته، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج للفوز على نظيره الاتفاق اليوم، لتحقيق أول انتصار أمامه، حيث سبق وتقابلا مرتين في دوري المحترفين، وذلك ضمن منافسات موسم 2016/ 2017، وخسر بنتيجة 2/1 و3/1.

الخليج
لاعبو فريق الخليج في الدوري – المصدر spl

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