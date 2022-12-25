نادي الخليج يقترب من الهدف الـ100

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، والوصول إلى هدفه الـ100 خلال مواجهة الاتفاق اليوم.
ويلعب الاتفاق ضد الخليج عند الساعة 8:30 مساء اليوم الأحد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل لقاء اليوم، يقع الاتفاق في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.
واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من الهدف رقم 100 في مشاركته الرابعة ببطولة دوري المحترفين، حيث نجح في تسجيل 98 هدفًا، 35 منهم ضمن منافسات موسم 2014/ 2015.
وتمكن من إحراز 27 هدفًا في موسم 2015/ 2016، ونجح في تسجيل 32 هدفًا في الموسم التالي، ويملك 4 أهداف في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليكون الأضعف هجوميًا بالتساوي مع فريقي الباطن والوحدة.
وفي السياق ذاته، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج للفوز على نظيره الاتفاق اليوم، لتحقيق أول انتصار أمامه، حيث سبق وتقابلا مرتين في دوري المحترفين، وذلك ضمن منافسات موسم 2016/ 2017، وخسر بنتيجة 2/1 و3/1.