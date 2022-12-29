نادي الزمالك عينه على الصدارة

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تترقب الجماهير مباراة نادي الزمالك ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، في ظل المنافسة القوية على الثلاث نقاط.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الإسماعيلي على استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط.
ويدخل الزمالك مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لمصالحة جماهيره بعد تذبذب المستوى في المباريات الأخيرة؛ وتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بالتساوي مع الأهلي.
ويسعى نادي الزمالك، لاستغلال معاناة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد سقوطه في فخ التعادل آخر مباراتين، للتساوي معه في الرصيد، أملًا في تعثره بالمواجهات المقبلة، وخطف الصدارة.
على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من تراجع المستوى هذا الموسم، ويطمح للانتفاض وتحقيق نتيجة إيجابية صد نادي الزمالك، خاصة أنه يخوض مباراة اليوم تحت قيادة فنية جديدة مع أحمد حسام ميدو.