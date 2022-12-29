Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تعثر الأهلي

نادي الزمالك عينه على الصدارة

2022-12-29 الساعة 3:23
نادي الزمالك عينه على الصدارة
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة نادي الزمالك ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، في ظل المنافسة القوية على الثلاث نقاط.

مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الإسماعيلي على استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

قد يهمّك أيضاً
Img

كواليس إقصاء الاتحاد لـ الشباب من كأس الملك

Img

محارق الجثث في الصين مكتظة بعد عودة كورونا بشراسة

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط.

نادي الزمالك
لاعبو فريق الزمالك في الدوري – المصدر @ZSCOfficial

نادي الزمالك يستهدف الصدارة

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لمصالحة جماهيره بعد تذبذب المستوى في المباريات الأخيرة؛ وتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بالتساوي مع الأهلي.

الزمالك
لاعبو الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

ويسعى نادي الزمالك، لاستغلال معاناة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد سقوطه في فخ التعادل آخر مباراتين، للتساوي معه في الرصيد، أملًا في تعثره بالمواجهات المقبلة، وخطف الصدارة.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من تراجع المستوى هذا الموسم، ويطمح للانتفاض وتحقيق نتيجة إيجابية صد نادي الزمالك، خاصة أنه يخوض مباراة اليوم تحت قيادة فنية جديدة مع أحمد حسام ميدو.

الإسماعيلي
لاعبو فريق الإسماعيلي في الدوري – المصدر @Ismailyofficial

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن

وظائف
ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب
العالم

ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب

العالم
سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق
السعودية اليوم

سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16

الرياضة
المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...
أخبار رئيسية

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...
السعودية اليوم

حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...

السعودية اليوم
الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة
مشاهير

الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة

مشاهير
الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...

السعودية اليوم