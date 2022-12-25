نادي الطائي بحائل يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن نادي الطائي بحائل يوفر وظائف إدارية وتقنية في مختلف المجالات الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير موارد بشرية:

– بكالوريوس موارد بشرية.

2- مدير تسويق:

– بكالوريوس تسويق أو إدارة عامة.

3- مدير علاقات عامة:

– بكالوريوس علاقات عامة أو إعلام.

4- مُصممة جرافيك:

– بكالوريوس أو دبلوم جامعي.

– المعرفة التامة ببرامج التصميم ADOBE.

5- مسؤولة منصات تواصل:

– بكالوريوس أو دبلوم جامعي

– المعرفة بمنصات التواصل والتسويق الرقمي

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/03هـ الموافق 2022/12/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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