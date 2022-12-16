نادي النصر يستعيد بريقه هجوميًا

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بريقه هجوميًا في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف.

فوز النصر ضد الرائد

ولعب الرائد ضد النصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 4/1، بهاتريك للبرازيلي أندرسون تاليسكا وهدف للكاميروني فينسنت أبو بكر.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 22 نقطة في دوري روشن السعودي ليتساوى مع المتصدر الشباب، الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط ليحتل المركز الـ11.

تألق نادي النصر

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد بدأ منافسات دوري روشن السعودي بمستوى متذبذب، حيث فاز على الوحدة بهدف نظيف، وخسر ضد التعاون بالنتيجة ذاتها، قبل أن تتحسن نتائجه، إلا أنه تألق هجوميًا في المباريات الأخيرة.

وانفرد النصر بصدارة قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا، 12 منهم خلال آخر 3 مباريات، حيث فاز على العدالة والرائد بنتيجة 4/1، وتجاوز الفيحاء بأربعة أهداف دون رد.