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ضمن منافسات دوري روشن

نادي النصر يستعيد بريقه هجوميًا

2022-12-16 الساعة 9:00
نادي النصر يستعيد بريقه هجوميًا
المواطن - مروة نبيل

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استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بريقه هجوميًا في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف.

فوز النصر ضد الرائد

ولعب الرائد ضد النصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 4/1، بهاتريك للبرازيلي أندرسون تاليسكا وهدف للكاميروني فينسنت أبو بكر.

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الرائد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر spl

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 22 نقطة في دوري روشن السعودي ليتساوى مع المتصدر الشباب، الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط ليحتل المركز الـ11.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

تألق نادي النصر

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد بدأ منافسات دوري روشن السعودي بمستوى متذبذب، حيث فاز على الوحدة بهدف نظيف، وخسر ضد التعاون بالنتيجة ذاتها، قبل أن تتحسن نتائجه، إلا أنه تألق هجوميًا في المباريات الأخيرة.

وانفرد النصر بصدارة قائمة الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا، 12 منهم خلال آخر 3 مباريات، حيث فاز على العدالة والرائد بنتيجة 4/1، وتجاوز الفيحاء بأربعة أهداف دون رد.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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