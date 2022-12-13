نادٍ غربي يرغب في ضم عبدالمجيد الصليهم

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فجر الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، مفاجأة بشأن عبدالمجيد الصليهم لاعب نادي النصر ومصيره مع أصفر العاصمة خلال الفترة المقبلة.
ويُعاني الصليهم من عدم اللعب بصورة منتظمة مع نادي النصر، مما أثار الجدل حول اقترابه من الرحيل عن صفوف أصفر الرياض في يناير المقبل.
وقال أبو هداية عبر حسابه في “تويتر”: “الصليهم يحظى باهتمام أحد أندية الغربية المديونة، الصيف المقبل”.
وتوقع المغردون أن المقصود بالنادي الغربي هو نادي الاتحاد، خاصة أن الاتحاد سبق له أن اهتم بضم الصليهم قبل بداية الموسم الحالي.
جدير بالذكر أن الصليهم انضم لنادي النصر في عام 2020 قادمًا من نادي الشباب.