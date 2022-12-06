ناسا تحتفي بالباحثة السعودية وفاء زكري لاكتشافها نجمين

أشادت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بالدكتورة السعودية وفاء زكري الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة جازان، وذلك لاكتشافها نجمين من أصل 3 من الفئة (صفر).

نشر البحث بموقع ناسا

وذكرت جامعة جازان عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن ناسا نشرت بحث الدكتورة وفاء زكري العلمي الذي يعد خطوة كبيرة للأمام يساعد العلماء في كيفية تشكل النجوم.

وجاء بحث الأستاذة الجامعية بعنوان “معدل وسعة ومدة الانفجارات من الفئة 0 من النجوم الأولية في سحابة الجبار الجزيئية” بمشاركة مجموعة بحثية من مركز ريتر لأبحاث الفيزياء الفلكية بجامعة توليدو بالولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة البحث

وحسب قناة “العربية”، ذكرت الدكتورة وفاء، أن البحث قاد لاكتشاف نجمين من أصل 3 نجوم من الفئة صفر متواجدة في السحابة الجزيئية أورايون (كوكبة الجبار) حيث تم التوصل لمعدل انفجار محتمل لأصغر النجوم مرة كل 400 عام تقريبًا، موضحة أن كل انفجار يستمر ما يقارب 15 عامًا.

ولفتت إلى أن مفهوم النجوم فئة صفر تعني: النجوم حديثة الولادة وهي أصغر النجوم سنًا في مرحلة التكون والتشكل حتى تصبح نجمًا مكتملًا.

كيفية تشكل النجوم

وأشارت إلى أن هذه الدراسة تعد خطوة كبيرة للأمام وتساعد الفلكيين في معرفة كيفية تشكل النجوم وتراكم كتلتها بصورة أوضح، مضيفة أنه لطالما كان تشكل وتطور النجوم الأصغر سنًا يمثل تحديًا للدراسة لأنها غالبًا ما تكون مغطاة بأغلفة سميكة تشكلت منها وبالتالي يصعب رصدها.

وعن كيفية التوصل لنتائج البحث، قالت الدكتورة زكري إنه تم البحث عن الانفجارات اللمعانية للنجوم الأولية على مدار ١٦ عامًا (من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٢٠) عن طريق تحليل حديث لبيانات من تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لناسا؛ لزيادة دعم صحة النتائج، كما تمت مقارنة النتائج ببيانات تلسكوبات أخرى بما في ذلك مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع المجال (WISE)، وتلسكوب هيرشل الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ومرصد الستراتوسفير المحمول جوًا (صوفيا).

وثمنت الدعم والمتابعة الشخصية من رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، معبرة عن شكرها لما تقدمه الجامعة لها من تسهيلات وتحفيز لمواصلة نجاحاتها وأبحاثها العلمية.