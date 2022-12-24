ناشيونال إنترست: الهيمنة الأمريكية تتراجع بعد الهزيمة

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إنهاء حقبة ما بعد الحرب الباردة، حيث إن الكثير من الدول لم تنجر إلى قرارات الغرب في فرض عقوبات على روسيا، وعلى عكس التصوير الغربي للأزمة الأوكرانية على أنها مواجهة بين الديمقراطية والاستبداد، تعتقد الكثير من الدول أن الأزمة تتجاوز ثنائية الديمقراطية الاستبدادية، مما قد يؤثر على أمنها القومي وكذلك الاستدامة والسلام العالميين.

تراجع أمريكي

وأشارت مجلة إنترست إنترناشيونال الأمريكية، في تقرير لها، إلى أن الهيمنة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بدأت تتراجع ببطء وثبات، بخاصة بعد هزيمتها في العراق وأفغانستان.

وأفاد التقرير بأن انعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي واللاجئين، والتهديد بانتشار الحرب واستخدام الأسلحة غير التقليدية، يعرض أكثر الفئات ضعفاً في هذه البلدان للخطر. ومع ذلك ، فقد أعادت الأزمة تشكيل النظام الدولي وإعادة الاصطفافات العالمية من خلال إتاحة الفرصة للدول لمتابعة مصلحتها الذاتية دون الاصطفاف مع معسكر سياسي.

معسكر الحياد

وبشكل عام ، قسمت الأزمة العالم إلى العديد من المعسكرات ولكن أكثرها معسكر الدول المحايدة، فيما تعمل هذه الدول المحايدة على رعاية مصالحها الذاتية في ظل المتغيرات السياسية. لأنهم يدركون حقيقة أنه في وقت المنافسة العالمية على الموارد الشحيحة، فإن سياساتهم تمليها مصلحتهم الذاتية بعيدًا عن الثنائية الأيديولوجية للحرب الباردة. بعبارة أخرى، سياساتهم لا ولن تتداخل بالضرورة مع سياسات الولايات المتحدة، وفقًا لناشيونال إنترست.

وشهدت العديد من هذه البلدان نهاية حقبة ما بعد الحرب الباردة إيذانًا ببدء فترة جديدة تتسم بالتعددية القطبية والتعددية. لقد كانوا غير مرتاحين لقوة أمريكا أحادية القطب منذ غزوها أحادي الجانب للعراق في عام 2003.

أزمة أوكرانيا

أوضح التقرير أن هناك تداعيات لأزمة أوكرانيا على تقسيم العالم، إلى جانب التصور العالمي الافتراضي بأن القوة الأمريكية تتراجع بعد هزيمتها في العراق وأفغانستان، مما شحذ تصميم هذه الدول على محاولة كبح جماح القوة الأمريكية العالمية من خلال دعم التعددية القطبية والتعددية.

وأثبتت الأزمة الأوكرانية للعديد من دول العالم، أن النظام العالمي متعدد الأقطاب ذو كفاءة أفضل من نظام القطب الواحد، المتمركز حول الولايات المتحدة.

الدولار فقد بريقه

وفي سياق متصل أوضح التقرير أن جاذبية الدولار على المستوى الدولي تكمن في القوة الاقتصادية والجيوسياسية الأمريكية، مشيرًا إلى أن عامل الجذب هذا فقد بريقه، وأن قرار بعض الحلفاء في استخدام أو تخزين عملات مختلفة في احتياطاتهم التجارية والعملات الأجنبية، لم يأت من قبيل الصدفة، فمن المنظور الدولي، تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة الـ 31 تريليون دولار، ما يضعها في موقف خطير جدًا.

وأشار، إلى أن إيران أعلنت بدء استخدامها لعملتها الوطنية، الريال الإيراني، أو الروبل الروسي، في تجارتها مع روسيا، وكذلك الإمارات بدأت في إصدار سنداتها بالدرهم الإماراتي عوضًا عن الدولار. وعززت الأزمة الأوكرانية التي دعمها حلف الناتو، إلى حد ما وجهة النظر شبه العالمية القائلة، بأن تعدد الأقطاب والتعددية يخدمان العالم بشكل أفضل، ومن خلال تقسيم العالم إلى ثلاثة معسكرات عريضة، كانت الأزمة سببًا في تقريب المعسكر المحايد شبرًا واحدًا من روسيا والصين.