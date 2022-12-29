ناقة هدية لأمينة المنظمة العالمية للشباب

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فاجأ مالك الإبل مشاري المخلفي، الأمين العام للمنظمة العالمية للشباب أديولا باشولاري، بـ ناقة هدية، لمشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
مشاري المخلفي يقدم هدية "ناقة" لـ أديولا باشولاري الأمين العام للمنظمة العالمية للشباب.. وأديولا تعلن مشاركتها في المهرجان 👏#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7#مجلس_الصياهد | #همة_طويق pic.twitter.com/SOF0l5qKM4قد يهمّك أيضاً
— مجلس الصياهد (@MAlsyahd) December 28, 2022
وقال المخلفي، خلال برنامج مجلس الصياهد، أبيها يابوي، والله كلامها زين، حد يومنا تقول إيش السيارات الفارهة والناقة، وتفضل الناقة عن السيارات الحديدية.
واستطرد: بيض الله وجهها، أنا أقدم لها ناقة هدية لكلامها الطيب، لأنها تستاهلها، وبمشاركتها في المهرجان تشجع الجميع للمشاركة.