ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي لإسبانيا

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قال الناقد الرياضي عبدالرحمن مشبب، إن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم تصدر مجموعته بكأس العالم قطر 2022، أمام منتخبات في التصنيف الأول بكرة القدم ومصنفة عالميًا مثل بلجيكا وإسبانيا، كما أنه منتخب مليء بالنجوم مثل الهداف عبدالرزاق حمدالله.
#من_المونديال | عبدالرحمن مشبب:
المنتخب المغربي مليء بالنجوم ولاعبين على مستوى عال، والمنتخب السعودي متكامل وما ينقصه هو احتراف لاعبيه خارجيًا.#كأس_العالم_2022#SSC pic.twitter.com/aJgaRX2EC0قد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 4, 2022
وأضاف عبدالرحمن مشبب في تصريحات لبرنامج من المونديال، اليوم الأحد، عبر قناة ssc: يضم المنتخب المغربي لاعبين على مستوى عال من الكفاءة والإمكانيات الكروية، وهناك تخمة نجوم على مستوى عال، حتى أن عبدالرزاق حمدالله الهداف الشهير يجلس على مقاعد البدلاء احتياطيًا، لصالح لاعبين في أندية جماهيرية وكبيرة عالميًا، وهو مستوى قوي للاعبين وسيكون المغرب ندًا قويًا لـ إسبانيا في مباراتهما بدور الـ16.
وتابع مشبب، أن المغرب هو المنتخب الأجهز عربيًا وإفريقيًا لتحقيق المزيد من الآمال العربية في مونديال قطر 2022، بعد خروج باقي المنتخبات العربية تونس والسعودية وقطر المستضيفة للمونديال.
ويضرب المنتخب المغربي في دور الـ16 موعدًا صعبًا مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضد المنتخب الإسباني الذي حصل على وصافة المجموعة الخامسة التي ضمت كلًا من اليابان وكوستاريكا وإسبانيا وألمانيا.