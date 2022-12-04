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ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي لإسبانيا

2022-12-04 الساعة 1:42
ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي لإسبانيا
المواطن - عاطف عبداللطيف

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قال الناقد الرياضي عبدالرحمن مشبب، إن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم تصدر مجموعته بكأس العالم قطر 2022، أمام منتخبات في التصنيف الأول بكرة القدم ومصنفة عالميًا مثل بلجيكا وإسبانيا، كما أنه منتخب مليء بالنجوم مثل الهداف عبدالرزاق حمدالله.

لاعبون أكفاء

وأضاف عبدالرحمن مشبب في تصريحات لبرنامج من المونديال، اليوم الأحد، عبر قناة ssc: يضم المنتخب المغربي لاعبين على مستوى عال من الكفاءة والإمكانيات الكروية، وهناك تخمة نجوم على مستوى عال، حتى أن عبدالرزاق حمدالله الهداف الشهير يجلس على مقاعد البدلاء احتياطيًا، لصالح لاعبين في أندية جماهيرية وكبيرة عالميًا، وهو مستوى قوي للاعبين وسيكون المغرب ندًا قويًا لـ إسبانيا في مباراتهما بدور الـ16.

منتخب قوي

وتابع مشبب، أن المغرب هو المنتخب الأجهز عربيًا وإفريقيًا لتحقيق المزيد من الآمال العربية في مونديال قطر 2022، بعد خروج باقي المنتخبات العربية تونس والسعودية وقطر المستضيفة للمونديال.

ويضرب المنتخب المغربي في دور الـ16 موعدًا صعبًا مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضد المنتخب الإسباني الذي حصل على وصافة المجموعة الخامسة التي ضمت كلًا من اليابان وكوستاريكا وإسبانيا وألمانيا.

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