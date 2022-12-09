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مشيرًا إلى أن الأمير الوليد بن طلال لن يتأخر عن الهلال

ناقد رياضي: قدوم رونالدو لـ النصر قد يدفع الهلال لمفاوضة ميسي!

2022-12-09 الساعة 12:25
ناقد رياضي: قدوم رونالدو لـ النصر قد يدفع الهلال لمفاوضة ميسي!
المواطن - محمد سمعه

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توقع الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال أن قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر، قد يجعل الهلال يتجه للتفاوض مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال الزلال في حلقة الخميس في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” أتوقع قدوم رونالدو لـ النصر قد يجعل الهلال يفكر في ضم ميسي، وجود الأمير الوليد بن طلال سيضمن لـ الهلال تحقيق طلباته، وإذا كان الهلال بحاجة إلى ميسي، فاللاعب سيكون متواجدًا في أزرق الرياض”.

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جدير بالذكر أن اسم ميسي كان ارتبط بالانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي، في حال رحل عن ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

تفاصيل عرض النصر لضم رونالدو

وكانت صحيفة Marca الإسبانية ذكرت أن النجم البرتغالي سيوقع لنادي النصر في يناير المقبل مقابل نيل 200 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب من الفريق العاصمي.

وألمح الناقد الرياضي محمد أبو هداية إلى إتمام الصفقة بين النصر ورونالدو قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” الدوري السعودي بشكل عام سيحظى باهتمام الإعلام الرياضي في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا بسبب صفقة الدون”.

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