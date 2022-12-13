ناقد رياضي نصراوي يثير الجدل بعد خسارة الهلال أمام الشعلة

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غرد الناقد الرياضي عبدالرحمن الفريح، تغريدة مثيرة للجدل، وذلك بعد خسارة نادي الهلال وديًّا من فريق الشعلة أمس الاثنين بنتيجة 3/ 2.
هاردلك خسارة كأس الدرعية من نيوكاسل 5-0
وهاردلك اليوم 3-2 ماذا يحدث في #الهلال 😇قد يهمّك أيضاً
— عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) December 12, 2022
وقال الفريح المعروف بانتمائه لنادي النصر عبر “تويتر”: “هارد لك خسارة كأس الدرعية من نيوكاسل بخماسية دون رد، وهارد لك خسارة الأزرق من الشعلة بنتيجة 3/ 2 ماذا يحدث في الأزرق؟”.
لتنتقد جماهير الأزرق تغريدة الفريح قائلين بإن النصر لا يمكنه الفوز على الهلال في المباريات الرسمية، نظرًا لتفوق أزرق الرياض في تلك المواجهات.
وكان المحترفان البرازيلي ماثيوس بيريرا والمالي موسى ماريجا، سجلا هدفي أزرق الرياض في شباك فريق الشعلة.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر طلبت استقطاب حكام أجانب لمواجهة أزرق الرياض في ديربي العاصمة الاثنين بعد القادم في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وذكر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن مشبب أن إدارة أصفر الرياض طلبت استقطاب حكام أجانب لمواجهة الهلال، حيث تم إرسال الخطاب أمس إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.
جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، أما الهلال فمتواجد في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.