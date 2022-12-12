ناقد رياضي يثير الجدل بعد اعتذاره لنادي النصر !

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أثار الإعلامي الرياضي فهد الروقي، الناقد الرياضي في قناة 24 الرياضية، الجدل بعدما تقدم باعتذار لنادي النصر ثم كتب تغريدة أخرى تعليقًا على اعتذاره.
إنفاذا لقرار اللجنة الإبتدائية الرابعة في مخالفات نظام المطبوعات والنشر اعتذر لنادي النصر السعودي وذلك عن الإساءة الواردة في التغريدة المرسلة بتاريخ 24 / 6 / 2022قد يهمّك أيضاً
— فهد الروقي (@fahdalruqi) December 11, 2022
وقال الروقي في تغريدة أولى: “إنفاذًا لقرار اللجنة الابتدائية الرابعة في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، أعتذر لـ النصر السعودي وذلك عن الإساءة الواردة في التغريدة المرسلة بتاريخ 24 يونيو من العام الحالي”.
وعاد الروقي بعد تثبيت تغريدة الاعتذار عبر حسابه في “تويتر” ليكتب تغريدة أخرى قائلًا: “لتعرفوا حجم التأثير تابعوا التغريدة المثبتة، لا يعلمون ماذا ينتظرهم؟”.
وكان نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، ربح 3 قضايا جديدة على الساحة الرياضية، بعد عمل مكثف من الإدارة القانونية في النادي.
وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي المقرب من أصفر الرياض عبر حسابه في “تويتر”: “كسبت الإدارة القانونية في النادي أحكام نهائية ضد إعلامي وصحيفة وقناة فضائية تُبث من ملحق”.
وأضاف العصيمي: “شكرًا للإدارة القانونية بالنادي على عملهم، وعلى حماية العالمي من المتجاوزين”.