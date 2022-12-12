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كتب تغريدة مثيرة

ناقد رياضي يثير الجدل بعد اعتذاره لنادي النصر !

2022-12-12 الساعة 1:43
ناقد رياضي يثير الجدل بعد اعتذاره لنادي النصر !
المواطن - محمد سمعه

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أثار الإعلامي الرياضي فهد الروقي، الناقد الرياضي في قناة 24 الرياضية، الجدل بعدما تقدم باعتذار لنادي النصر ثم كتب تغريدة أخرى تعليقًا على اعتذاره.

تغريدة مثبتة وأخرى مثيرة للجدل

وقال الروقي في تغريدة أولى: “إنفاذًا لقرار اللجنة الابتدائية الرابعة في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، أعتذر لـ النصر السعودي وذلك عن الإساءة الواردة في التغريدة المرسلة بتاريخ 24 يونيو من العام الحالي”.

وعاد الروقي بعد تثبيت تغريدة الاعتذار عبر حسابه في “تويتر” ليكتب تغريدة أخرى قائلًا: “لتعرفوا حجم التأثير تابعوا التغريدة المثبتة، لا يعلمون ماذا ينتظرهم؟”.

3 قضايا مربوحة

وكان نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، ربح 3 قضايا جديدة على الساحة الرياضية، بعد عمل مكثف من الإدارة القانونية في النادي.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي المقرب من أصفر الرياض عبر حسابه في “تويتر”: “كسبت الإدارة القانونية في النادي أحكام نهائية ضد إعلامي وصحيفة وقناة فضائية تُبث من ملحق”.

وأضاف العصيمي: “شكرًا للإدارة القانونية بالنادي على عملهم، وعلى حماية العالمي من المتجاوزين”.

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