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بعد حديثه عن مشاركة الأزرق بمونديال الأندية

ناقد نصراوي يثير غضب الهلاليين

2022-12-24 الساعة 7:53
ناقد نصراوي يثير غضب الهلاليين
المواطن - محمد سمعه

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وجهت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، انتقادات قوية للإعلامي والناقد الرياضي النصراوي عبدالرحمن الفريح، بعد تعليقه على ترشح أزرق الرياض للمشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال الفريح عبر حسابه في “تويتر” اليوم السبت: “أعتذر لجمهور الهلال عن معلومة غير دقيقة ذكرتها في تغريدة لي أمس أن الأهلي المصري سوف يشارك بصفته بطلًا ولكن لأن بطل إفريقيا الوداد المغربي مستضيف، اختاروا وصيفه الأهلي، ورغم ذلك يبقى الهلال “معزوم” ضمن المعازيم، لا هو بطل ولا وصيف ولا ضمن أبطال 2022″.

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الهلال بطل آسيا 2021

وعلى الفور لم تفوّت جماهير أزرق الرياض، الفرصة لتؤكد أن ترشح ناديها للمشاركة بمونديال الأندية 2022، جاء كونه بطل دوري أبطال آسيا 2021، وأن منافسات بطولة آسيا نسخة 2022 لم تكتمل حتى الآن، وبالتالي فإن أزرق الرياض شارك كونه آخر بطل لدوري أبطال آسيا، وليس بالترشيح كما كان مع النصر في عام 2000، حيث لم يُتوج بدوري أبطال آسيا آنذاك، لكنه شارك بترشيح من قبل الاتحاد الآسيوي بمونديال الأندية عام 2000 الذي أُقيم في البرازيل.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه، أن لجنة المسابقات رشحت الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا، لتمثيل القارة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وذلك لعدم استكمال منافسات البطولة القارية قبل انطلاق المسابقة.

ومن جانبه، أعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشاركته، وقال: “كبير آسيا بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا يشارك في كأس العالم للأندية 2022”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد الفوز على نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، ليحصد البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

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