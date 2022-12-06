ناقد يطالب اتحاد الكرة بوضع إستراتيجية لكأس العالم 2026

أكد الناقد والكاتب الرياضي، مساعد العبدلي، أن الغياب عن تحقيق لقب كأس آسيا لم يمنع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

مونديال 2026

وقال مساعد العبدلي في تصريحات لبرنامج بره الـ18، عبر قناة ssc، صباح اليوم الثلاثاء: يجب بأن يضع اتحاد الكرة إستراتيجية لكأس العالم 2026 وآسيا 2027.

خروج الأخضر

ودع الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد منافسات كأس العالم 2022 من مرحلة دور المجموعات، إلا أنه ظهر بشكل مميز، ليحصل على إشادة كبيرة من الوسط الرياضي.

وأنهى الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022، محتلًا المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من الفوز على الأرجنتين، والخسارة ضد بولندا والمكسيك.