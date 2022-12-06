Icon

الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد خروج الأخضر من دور المجموعات بمونديال 2022

ناقد يطالب اتحاد الكرة بوضع إستراتيجية لكأس العالم 2026

2022-12-06 الساعة 1:35
ناقد يطالب اتحاد الكرة بوضع إستراتيجية لكأس العالم 2026
المواطن - عاطف عبداللطيف

مواضيع ذات علاقة

أكد الناقد والكاتب الرياضي، مساعد العبدلي، أن الغياب عن تحقيق لقب كأس آسيا لم يمنع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

مونديال 2026

وقال مساعد العبدلي في تصريحات لبرنامج بره الـ18، عبر قناة ssc، صباح اليوم الثلاثاء: يجب بأن يضع اتحاد الكرة إستراتيجية لكأس العالم 2026 وآسيا 2027.

المنتخب السعودي - الأخضر
المنتخب السعودي – الأخضر

خروج الأخضر

ودع الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد منافسات كأس العالم 2022 من مرحلة دور المجموعات، إلا أنه ظهر بشكل مميز، ليحصل على إشادة كبيرة من الوسط الرياضي.

وأنهى الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022، محتلًا المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من الفوز على الأرجنتين، والخسارة ضد بولندا والمكسيك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...
السعودية اليوم

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...

السعودية اليوم
نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة
غرائب

نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة

غرائب
رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...
السعودية اليوم

رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...

السعودية اليوم
وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...
آخر الاخبار

وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...

آخر الاخبار
أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...
صحة وطب‎

أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...

السوق
اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...
كأس العالم

اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...

كأس العالم
محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ

آخر الاخبار