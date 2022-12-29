نانسي عجرم في الرياض للمشاركة في أضخم حفل غنائي

وصلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم إلى الرياض، استعداداً للمشاركة في حفل “Trio Arabic Night”، المقرر إقامته على مسرح “محمد عبده أرينا”، مساء بعد غد السبت.

وقالت عجرم إن مشاركتها في هذا الحدث يعد فريدًا من نوعه نظرًا لاجتماع عدد كبير من الفنانين في حفل واحد.

كما أبدت نانسي سعادتها بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة متمنية استمراره على هذا النحو.

تريو نايت

وتعد الـ”تريو نايت” هي أضخم حفلة غنائية تُقام في ليلة، ويحييها ألمع نجوم العرب وهم: نانسي عجرم، وأليسا، وأصالة نصري، ونجوى كرم، وأنغام، ولطيفة، ونوال الزغبي، وصابر الرباعي، ووائل كفوري، وعاصي الحلاني، وبهاء سلطان، ووليد توفيق.

وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات “البوليڤارد رياض سيتي” المقرر إقامته مساء بعد غد السبت.