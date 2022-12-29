نانسي عجرم في الرياض للمشاركة في أضخم حفل غنائي

توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض
وصلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم إلى الرياض، استعداداً للمشاركة في حفل “Trio Arabic Night”، المقرر إقامته على مسرح “محمد عبده أرينا”، مساء بعد غد السبت.
الفنانة نانسي عجرم تصل إلى الرياض للمشاركة في #تريو_نايت 🎻🎼قد يهمّك أيضاً
🗓️ 31 ديسمبر
احجز تذكرتك الآن 🎫https://t.co/oZ0B6TWfyn#موسم_الرياض pic.twitter.com/uPtjso58au
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) December 29, 2022
وقالت عجرم إن مشاركتها في هذا الحدث يعد فريدًا من نوعه نظرًا لاجتماع عدد كبير من الفنانين في حفل واحد.
كما أبدت نانسي سعادتها بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة متمنية استمراره على هذا النحو.
وتعد الـ”تريو نايت” هي أضخم حفلة غنائية تُقام في ليلة، ويحييها ألمع نجوم العرب وهم: نانسي عجرم، وأليسا، وأصالة نصري، ونجوى كرم، وأنغام، ولطيفة، ونوال الزغبي، وصابر الرباعي، ووائل كفوري، وعاصي الحلاني، وبهاء سلطان، ووليد توفيق.
وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات “البوليڤارد رياض سيتي” المقرر إقامته مساء بعد غد السبت.