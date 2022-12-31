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بسبب أزمة الشغور الرئاسي

نبيه بري: لبنان على النار

2022-12-31 الساعة 12:08
نبيه بري: لبنان على النار
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن لبنان على النار، مؤكدًا أن الفراغ في رئاسة الجمهورية يتحمل بضعة أسابيع وليس شهورًا.

فراغ رئاسي

وأكد بري، في تصريحات نقلتها صحيفة الجمهورية اليوم السبت، أنه لا بد من حراك جدي بداية السنة الجديدة لحسم الملف الرئاسي سريعاً، وأضاف: أعود وأكرر من جديد أن الفراغ في رئاسة الجمهورية يتحمل بضعة أسابيع، وليس أشهراً، فحالة البلد بالويل، بل أقول إنه على النار، وهذا ما يفرض التوافق على انتخاب الرئيس وإعادة إطلاق عجلة البلد.

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وتابع بري أنه لا مجال لانتخاب رئيس جديد للبلاد من دون التوافق بين القوى السياسية، مشددًا على أن الحوار هو الأساس لحل الأزمة الحالية.

التوافق

وأردف: المطلوب بلا أي إبطاء أن تبادر جميع الأطراف إلى أن تجلس مع بعضها البعض والعين على العين، وبنيات صافية ومسؤولية صادقة حتى بلوغ التوافق.

وفشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق ميشال عون أواخر أكتوبر الماضي.

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