نتائج الاتحاد خارج ملعبه تصعب لقاء أبها

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، وتحقيق فوز خارج ملعبه ضد أبها اليوم.

مباراة قوية اليوم

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة أبها ضد الاتحاد عند الساعة 3:30 مساء اليوم السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويملك لقاء مؤجل ضد الشباب.

نتائج الاتحاد خارج أرضه

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نتائج مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث إنه الوحيد الذي لم يخسر أي لقاء حتى الآن، وسقط في فخ التعادل في 3 مباريات.

وتعادل الاتحاد خارج ملعبه ضد النصر سلبيًا، وأمام ضمك بنتيجة 1/1، فيما كان تعادل بدون أهداف في أرضه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ما يُحفز لاعبيه للتألق واستعادة نغمة الانتصارات اليوم؛ للتقدم في الترتيب.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات وتعادل مرة وخسر 4 لقاءات، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة.