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في دوري روشن هذا الموسم

نتائج الاتحاد خارج ملعبه تصعب لقاء أبها

2022-12-31 الساعة 3:29
نتائج الاتحاد خارج ملعبه تصعب لقاء أبها
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، وتحقيق فوز خارج ملعبه ضد أبها اليوم.

مباراة قوية اليوم

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة أبها ضد الاتحاد عند الساعة 3:30 مساء اليوم السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويملك لقاء مؤجل ضد الشباب.

أبها
لاعبو أبها – المصدر @abhaFC

نتائج الاتحاد خارج أرضه

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نتائج مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث إنه الوحيد الذي لم يخسر أي لقاء حتى الآن، وسقط في فخ التعادل في 3 مباريات.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

وتعادل الاتحاد خارج ملعبه ضد النصر سلبيًا، وأمام ضمك بنتيجة 1/1، فيما كان تعادل بدون أهداف في أرضه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ما يُحفز لاعبيه للتألق واستعادة نغمة الانتصارات اليوم؛ للتقدم في الترتيب.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات وتعادل مرة وخسر 4 لقاءات، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

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