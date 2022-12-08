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بمشاركة 16 فريقًا

نتائج قرعة دوري المدارس للبنات 2022

2022-12-08 الساعة 9:58
نتائج قرعة دوري المدارس للبنات 2022
المواطن - فريق التحرير

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كشفت قرعة دوري المدارس للبنات 2022، عن وقوع 16 فريقًا في 4 مجموعات قوية بواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة.

موعد انطلاق المنافسات 

وكانت قرعة دوري المدارس سُحبت اليوم في جدة، حيث تنطلق منافسات البطولة بداية من 10 إلى 24 ديسمبر الجاري.

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ويتواجد في المنافسة كل من ” مدرسة الثانوية الرابعة عشرة بـ عرعر التابعة لمنطقة تعليم الحدود الشمالية، الثانوية التاسعة بعنيزة، الثانوية الرابعة بالجبيل، الثانوية الثالثة عشرة بالقريات، مدارس التربية الأهلية بالرياض، الأنجال الأهلية بالأحساء، ثانوية طلائع الغد بتبوك، الثانوية السابعة بحائل، مدارس أنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة، ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة، الثانوية الأولى بجازان، الثانوية الحادية عشرة بأبها، الثانوية الثالثة بنجران، ثانوية دار الحنان بجدة، مدرسة الأنجال الأهلية بالطائف، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة”.

قرعة دوري المدارس للبنات 2022
نتائج القرعة

نتائج قرعة دوري المدارس للبنات 2022

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: المجموعة الأولى ” الثانوية الرابعة بالجبيل، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة، الثانوية الأولى بجازان، الثانوية السابعة بحائل”.

المجموعة الثانية” مدارس الأنجال الأهلية بالطائف، الثانوية الرابعة عشر بعرعر، الثانوية الحادية عشر بأبها، الثانوية الثالثة بنجران”.

قرعة دوري المدارس للبنات 2022

المجموعة الثالثة” مدارس التربية الأهلية في الرياض، الثانوية التاسعة بعنيزة، أنوار الفيحاء الأهلية في المدينة المنورة، الثانوية الثالثة عشر بالقريات”.

المجموعة الرابعة” ثانوية دار الحنان بجدة، الأنجال الأهلية بالأحساء، ثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك، ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة”.

وكانت اللجنة الإشرافية على البطولة أكملت كافة الترتيبات الخاصة ببدء منافسات بطولة نخبة المملكة لكرة القدم للبنات، حيث جهزت الملعب الخاص بإقامة مباريات البطولة بالإضافة إلى مقرات إقامة الفرق في فنادق محافظة جدة، إلى جانب إعداد اللجان العاملة في البطولة من العنصر النسائي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية بوزارة التعليم.

قرعة دوري المدارس للبنات 2022

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