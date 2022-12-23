نتائج قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا

أقيمت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، وأسفرت عن مواجهات سهلة لفريقي ريال مدريد وبرشلونة.

كأس ملك إسبانيا

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لعملاقي الدوري الإسباني لكرة القدم أمام فرق من الدرجات الأدنى، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على كاسيرنو، فيما يُلاقي برشلونة مضيفه إنترسيتي.

ولم تسفر قرعة كأس ملك إسبانيا سوى عن مواجهة واحدة فقط بين فريقين من الدوري الممتاز، عندما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو ضد نظيره إسبانيول.

ومن المقرر أن تُقام منافسات دور الـ32 من البطولة، خلال أيام 3 و4 و5 من شهر يناير المقبل.

نتائج قرعة دور الـ32

وجاءت مواجهات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، كالتالي؛ ريال مدريد وكاسيرنو، برشلونة مع إنترسيتي، إيبيزا ضد ريال بيتيس، لا نوسيا أمام فالنسيا، لوجرونيس وريال سوسييداد، وإلدنسي ضد أتلتيك بيلباو.

كما يلعب ناستيك تاراجونا ضد أوساسونا، بونتيفيدرا مع مايوركا، ليناريس أمام إشبيلية، أتلتيكو سبتة وإلتشي، ديبورتيفو آلافيس مع بلد الوليد، ليفانتي ضد خيتافي، ريال أوفيدو أمام أتلتيكو مدريد، قرطاجنة وفياريال، وسبورتنج خيخون ورايو فاييكانو.