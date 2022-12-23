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مواجهات سهلة للريال وبرشلونة

نتائج قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا

2022-12-23 الساعة 5:06
نتائج قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

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أقيمت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، وأسفرت عن مواجهات سهلة لفريقي ريال مدريد وبرشلونة.

كأس ملك إسبانيا

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة لعملاقي الدوري الإسباني لكرة القدم أمام فرق من الدرجات الأدنى، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على كاسيرنو، فيما يُلاقي برشلونة مضيفه إنترسيتي.

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ولم تسفر قرعة كأس ملك إسبانيا سوى عن مواجهة واحدة فقط بين فريقين من الدوري الممتاز، عندما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو ضد نظيره إسبانيول.

ومن المقرر أن تُقام منافسات دور الـ32 من البطولة، خلال أيام 3 و4 و5 من شهر يناير المقبل.

قرعة كأس ملك إسبانيا
جانب من القرعة – المصدر @rfef

نتائج قرعة دور الـ32

وجاءت مواجهات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، كالتالي؛ ريال مدريد وكاسيرنو، برشلونة مع إنترسيتي، إيبيزا ضد ريال بيتيس، لا نوسيا أمام فالنسيا، لوجرونيس وريال سوسييداد، وإلدنسي ضد أتلتيك بيلباو.

قرعة كأس إسبانيا
نتيجة القرعة – المصدر @rfef

كما يلعب ناستيك تاراجونا ضد أوساسونا، بونتيفيدرا مع مايوركا، ليناريس أمام إشبيلية، أتلتيكو سبتة وإلتشي، ديبورتيفو آلافيس مع بلد الوليد، ليفانتي ضد خيتافي، ريال أوفيدو أمام أتلتيكو مدريد، قرطاجنة وفياريال، وسبورتنج خيخون ورايو فاييكانو.

قرعة كاس إسبانيا
نتيجة القرعة – المصدر @rfef

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