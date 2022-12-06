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نتائج مواجهات المغرب ضد إسبانيا

2022-12-06 الساعة 4:47
نتائج مواجهات المغرب ضد إسبانيا
المواطن - الرياض

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تترقب الجماهير مباراة المغرب ضد إسبانيا ضمن منافسات كأس العالم 2022، وسط صراع قوي على خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن تلعب المغرب ضد إسبانيا على استاد المدينة التعليمية، اليوم الثلاثاء عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

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منتخب إسبانيا
لاعبو إسبانيا – المصدر @SEFutbol

وتأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 في صدارته مجموعته؛ بعد تألقه اللافت في مرحلة المجموعات، حيث فاز مرتين وتعادل مرة، فيما صعدت إسبانيا كوصيف من الفوز مرة والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى.

منتخب المغرب - المغرب واسبانيا
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

المغرب ضد إسبانيا

وتُعد مباراة المغرب ضد إسبانيا اليوم هي الرابعة في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث سبق وخاضا 3 لقاءات، واحدة منها كانت في نهائيات كأس العالم 2018، ضمن مرحلة المجموعات، وانتهت بالتعادل بنتيجة 2/2.

وتعود المباراة الأولى إلى ملحق تصفيات كأس العالم تشيلي 1962، ونجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في الفوز ذهابًا في المغرب بهدف دون رد، وفاز إيابًا في مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى النهائيات.

المغرب وإسبانيا في مونديال 2018
جانب من مباراة سابقة

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