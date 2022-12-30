نجاة شابين من موت محقق أثناء هطول الأمطار

وثق مواطنان في مقطع فيديو لحظات استمتاعهما بالأجواء المطيرة في أحد الطرق بالمملكة، ولكن بعد لحظات حدثت مفاجأة.

وقف الشابان على جانب الطريق، ويتحدثان للكاميرا، ليتفاجأ بانحراف مركبة مسرعة تجاههما وتصطدم في سيارتهما.

فزع الشابان خلال مقطع الفيديو من قوة التصادم، وشكر أحدهما الله على سلامتهما ونجاتهما من الحادث المروري، مرددًا: اللهم لك الحمد، سلمنا بفضل الله.

إرشادات المرور

في وقت سابق، شدد المرور على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء.

وأكد المرور أهمية حفاظ قائدي المركبات على مسافة آمنة أثناء السير على الطرق وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.