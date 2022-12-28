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وسط أنباء حول اهتمام أصفر الرياض بضم النجم البرتغالي

نجل كريستيانو رونالدو يمنعه من الانضمام لـ النصر

2022-12-28 الساعة 9:55
نجل كريستيانو رونالدو يمنعه من الانضمام لـ النصر
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن أن جونيور نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يتسبب في منع والده من الانضمام لنادي النصر خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير قالت قبل شهر من الآن، أن النصر مهتم بضم رونالدو حيث قالت صحيفة MARCA الإسبانية إن رونالدو سيلعب مع النصر لمدة سنتين ونصف، ثم سيكون سفيرًا للفريق العاصمي لمدة 4 سنوات ونصف خلال الفترة المقبلة.

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تفاصيل صفقة كريستيانو رونالدو

وأضافت: “كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر”.

نجل كريستيانو رونالدو - جونيور

ولكن كشف الصحفي الإسباني إيدو كورناجو عن عودة جونيور نجل كريستيانو رونالدو إلى أكاديمية ريال مدريد الإسباني، مما يعني أن والده قد لا ينضم إلى النصر ويتحول مساره إلى الريال.

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج تحدث لـ برنامج ” أكشن مع وليد” عن آخر تطورات الصفقة قائلًا: “فندق كبير في الرياض، لن أذكر اسمه حجز جناحًا ملكيًا وفاخرًا مع حجز 8 غرف لنجم عالمي كبير لمدة 6 أشهر، صفقة رونالدو لو تمت ستحقق نقلة كبيرة لـ الدوري السعودي خلال المستقبل”.

وأضاف الفراج: ” عقد اللاعب البرتغالي مع النصر سيكون ممتدًا لسنوات طويلة حيث سيكون لاعبًا لفترة ثم سيتحول سفيرًا للنادي في بعض العلامات والأحداث الرياضية”.

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