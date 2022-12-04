نجل ميسي يحرج والدته مع المشجعين 

أحرج ماتيو، نجل نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، والدته أنتونيلا خلال متابعتهما من المدرجات لقاء منتخب بلديهما مع أستراليا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

وشارك رواد منصات التواصل الاجتماعي، فيديو لماتيو، 7 أعوام، وهو يقف في المقصورة مع والدته، بينما كان بعض المشجعين يحاولون التقاط صور لهما.

وانزعج نجل ميسي من تركيز الأضواء عليه ومحاولة التقاط الصور له باستمرار، فما كان منه إلا أن ألقى شيئًا ما على المشجعين في غفلة من والدته.

وعندما أدركت والدته هذه الفعلة، قفزت من مكانها سريعًا وعاتبت الصغير على تصرفه قبل أن تطلب منه بحدة الجلوس بجوارها.

مباراة الأرجنتين وأستراليا

وخطف ميسي الأضواء على أرض الملعب بعد أن سجل هدفًا ساهم به في فوز الأرجنتين على أستراليا 2-1 وتأهلها لثمن النهائي.

عائلة ميسي

وكان ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، قد أدلى ببيان مؤثر حول عائلته بعد فوز فريقه على أستراليا في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم 2022، حيث قال: عائلتي، وأولادي على وجه الخصوص، موجودون دائمًا من أجلي.

وبعد الفوز، عُرض على ميسي مقطع فيديو لأسرته وهم يحتفلون بهدفه في المدرجات، وشاهده بابتسامة عريضة على وجهه وقد انتشر رد فعله سريعًا على الإنترنت.

وحضرت زوجة نجم الأرجنتين أنتونيلا روكوزو، مع أطفالهم الثلاثة، تياجو وماتيو وسيرو، جميع مباريات كأس العالم حتى الآن.