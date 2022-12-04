نجم الأرجنتين: سنُقاتل حتى النهاية

أبدى مدافع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، كريستيان روميرو سعادته بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.

تأهل الأرجنتين

ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف بالأمس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تلعب الأرجنتين ضد هولندا، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، وذلك بعد تجاوز الطواحين لعقبة أمريكا بنتيجة 3/1.

تعليق روميرو

وعلق روميرو خلال تصريحاته لصحيفة “أوليه” الأرجنتينية: “نحن مجموعة شابة، وسنقدم كل شيء سواء لعبنا غدًا أو بعد غد، وعندما يأتي يوم المباراة ضد هولندا سنكون في أتم استعداد”.

وتابع: “نشعر بسعادة غامرة، ولسوء الحظ عانينا في النهاية، وذلك بسبب الروح العالية لخصمنا أستراليا، كانوا مهددين بالإقصاء وبالتالي بدأوا في التقدم للأمام والبحث عن حظوظهم في المباراة”.

وأضاف روميرو: “عادوا إلى اللقاء بكرة الهدف التي اصطدمت بإنزو فيرنانديز، وكانت تلك الفرصة الوحيدة التي تحصلوا عليها ومن بعدها الكرة التي أنقذها الحارس مارتينيز في اللحظات الأخيرة”.

واختتم نجم الأرجنتين تصريحاته قائلًا: “أظهرنا الشخصية، أنا سعيد للغاية من أجل تلك المجموعة، أي شيء من الوارد حدوثه، لكننا أظهرنا أننا سنقدم كل شيء حتى آخر نقطة عرق.. منتخبنا يضم 26 مقاتلًا، الكل مستعد والمدرب سيختار أفضل 11، وسنقدم حياتنا كما اعتدنا دائمًا”.