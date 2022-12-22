نجم الرائد: الأمور غير مُبشرة

أكد المغربي كريم البركاوي، لاعب نادي الرائد، على أن الأمور بالفريق ليست جيدة، بعد الخسارة اليوم من نادي الباطن، وتوديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتحدث البركاوي لـ قناة SSC قائلًا: “المستوى الآن والأمور غير مبشرة في الرائد، ويجب بأن نعمل ونفكر في القادم، إذا استمرينا بهذا المستوى الحالي فلن نظهر بشكل جيد في المستقبل”.

وتابع البركاوي: “ملعب المباراة لم يساعدنا كثيرًا ولكن هذا ليس عذرا للخسارة، فنحن لم نقدم مستوى جيد أمام الباطن”.

وأضاف المحترف المغربي: “علينا التفكير في القادم ونراجع أنفسنا ونعمل بقوة حتى نعيد الرائد للمستوى والنتائج الإيجابية”.

الرائد يُعاني

وفي السياق ذاته، هاجم الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الرائد، لاعبي فريقه بعد توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الباطن على رائد التحدي بهدف دون رد ليصعد إلى ربع نهائي البطولة.

وتحدث سوموديكا قائلًا لـ قناة SSC: “نشعر بالخجل الشديد من نتيجة اليوم، ليس تقليلًا من الخصم، ولكن نوعية هذه المباريات لا تحتاج إلى رئيس أو جمهور ليساندوا اللاعبين، أما أن تكسب وتتأهل أو الخسارة ستكون أشد عقاب للوداع مبكرًا”.

وأضاف سوموديكا: “أعتقد أن بعض المباريات لا تحتاج إلى مدرب، فلابد أن يكون لدى اللاعب نفسه الحافز والشجاعة للمضي قدمًا في البطولة وهذا لم يحدث، وفي الوقت نفسه ليس معي عصا تحكم سحرية لربح المباريات”.

وتابع: “بعض اللاعبين الذين لم نعتمد عليهم خلال الفترة الماضية، كانوا يتذمرون دائمًا ويصرخون لشعورهم بالظلم بعد اللعب وعندما لجأنا إليهم ليظهروا إمكانياتهم لم نشعر بهم في الملعب، لم يقدموا أي شيء”، حيث رفض ذكر أسمائهم.