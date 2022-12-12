نجم المغرب مطلوب في برشلونة

جذب نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، عز الدين أوناحي أنظار نادي برشلونة الإسباني، بعد تألقه اللافت ضمن منافسات كأس العالم 2022.

برشلونة مهتم بنجم المغرب

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “برشلونة يبحث عن لاعب مميز في خط الوسط، وكانت الأهداف الرئيسية هي برناردو سيلفا وجاندوجان ثنائي مانشستر سيتي، لكن في ظل الأزمة المالية سيكون من الصعب التعاقد مع أي منهما”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “سيحاول برشلونة إيجاد بديل أكثر إثارة، وهو عز الدين أوناحي، أحد أكثر المفاجآت السارة في كأس العالم، والذي أثار إعجاب لويس إنريكي بعد إقصاء المغرب لإسبانيا من ثمن نهائي المونديال”.

وأضافت “موندو ديبورتيفو” في تقريرها: “صفقة عز الدين أوناحي ستكون منخفضة التكلفة لبرشلونة، والمشكلة لن تكون في قيمة الصفقة بل الراتب الذي سيطلبه نجم منتخب المغرب”.

تألق أوناحي

ويُقدم أوناحي صاحب الـ22 عامًا، مستوى مميزًا مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، ويُعد من أبرز لاعبيه، ونال إشادة خاصة من إنريكي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وساهم أوناحي في بقاء آنجيه في الدوري الفرنسي، ما دفع الإدارة لتجديد عقده قبل انطلاق المونديال بـ3 أشهر؛ ليستمر في صفوفه حتة 2026، ولم يضع أي شرط جزاء في عقده، وتبلغ قيمته 4 ملايين يورو، ولكن سترتفع بعد تألقه بالمونديال.