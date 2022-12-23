نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أعلن أحد نجوم منتخب فرنسا، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي اليوم الجمعة.
وقرر بليز ماتويدي المتوج بالمونديال في عام 2018 مع الديوك، اعتزال كرة القدم حيث كتب عبر حسابه في “تويتر”: “يا كرة القدم، لقد أحببتك كثيرًا، لقد أعطيتيني الكثير، لقد حققت حلمي كطفل، ولكن حان الآن الوقت للتوقف، لقد أغلقت الصفحة كلاعب اليوم”.
وسبق لـ ماتويدي صاحب الـ35 عامًا اللعب في صفوف نادي تروا وسانت إيتيان وباريس سان جيرمان في فرنسا، كما لعب لمدة 3 سنوات مع فريق يوفنتوس الإيطالي ولسنة واحدة مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.
جدير بالذكر أن ماتويدي فاز بـ 16 بطولة مع باريس سان جيرمان، وحقق 5 بطولات مع يوفنتوس بجانب الفوز بلقب كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي.