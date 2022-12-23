نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم

أعلن أحد نجوم منتخب فرنسا، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي اليوم الجمعة.

وقرر بليز ماتويدي المتوج بالمونديال في عام 2018 مع الديوك، اعتزال كرة القدم حيث كتب عبر حسابه في “تويتر”: “يا كرة القدم، لقد أحببتك كثيرًا، لقد أعطيتيني الكثير، لقد حققت حلمي كطفل، ولكن حان الآن الوقت للتوقف، لقد أغلقت الصفحة كلاعب اليوم”.

إنجازات ماتويدي

وسبق لـ ماتويدي صاحب الـ35 عامًا اللعب في صفوف نادي تروا وسانت إيتيان وباريس سان جيرمان في فرنسا، كما لعب لمدة 3 سنوات مع فريق يوفنتوس الإيطالي ولسنة واحدة مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

جدير بالذكر أن ماتويدي فاز بـ 16 بطولة مع باريس سان جيرمان، وحقق 5 بطولات مع يوفنتوس بجانب الفوز بلقب كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي.