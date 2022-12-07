نجوم النصر يواصلون تدريباتهم في أبوظبي

واصل نجوم ولاعبو فريق النصر تدريباتهم اليومية، اليوم الأربعاء، في معسكر الفريق بأبوظبي، ويعد هذا هو التدريب الأخير لـ”العالمي” في إمارة أبوظبي.

آخر التدريبات

وقسم مدرب النصر الفريق لمجموعتين، وأجريت تدريبات المجموعة الأولى في النادي الصحي، ويجري الفريق صباح الغد الخميس، مرانه الختامي وتغادر بعده البعثة إلى الرياض.

مباراة ألميريا

ويتأهب فريق النصر لخوض مباراة ودية أمام فريق ألميريا الأسباني، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويستعد النصر لمواجهة الرائد يوم 15 ديسمبر الجاري قبل مواجهة العدالة في كأس الملك.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 8 مباريات فاز في 6 وتعادل في واحدة كما خسر في أخرى.