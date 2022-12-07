نجوم النصر يواصلون تدريباتهم في أبوظبي

سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر
واصل نجوم ولاعبو فريق النصر تدريباتهم اليومية، اليوم الأربعاء، في معسكر الفريق بأبوظبي، ويعد هذا هو التدريب الأخير لـ”العالمي” في إمارة أبوظبي.
وقسم مدرب النصر الفريق لمجموعتين، وأجريت تدريبات المجموعة الأولى في النادي الصحي، ويجري الفريق صباح الغد الخميس، مرانه الختامي وتغادر بعده البعثة إلى الرياض.
ويتأهب فريق النصر لخوض مباراة ودية أمام فريق ألميريا الأسباني، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
ويستعد النصر لمواجهة الرائد يوم 15 ديسمبر الجاري قبل مواجهة العدالة في كأس الملك.
ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 8 مباريات فاز في 6 وتعادل في واحدة كما خسر في أخرى.