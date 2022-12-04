نجوم دوري روشن يتألقون بمونديال 2022

شهدت مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، تألقًا من نجوم دوري روشن السعودي، ما يدل على قوة وصعوبة المنافسة في البطولة المحلية.

تألق نجوم دوري روشن

ونجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم لتحقيق أكبر مفاجآت كأس العالم 2022، بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، علمًا بأن الأخضر لا يضم أي محترف، حيث إن جميع نجومه يلعبون في دوري روشن.

وخطف مهاجم النصر، فينسنت أبو بكر الأنظار مع منتخب الكاميرون، فعلى الرغم من مشاركته كأساسي مرة وبديل مرتين، إلا أنه فرض نفسه بقوة، بجانب مواطنه إيباسي حارس أبها الذي ساهم في تحقيق الفوز التاريخي ضد البرازيل.

كما ساهم مهاجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله المتألق في دوري روشن هذا الموسم، في تأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى الدور ثمن النهائي، بجانب لاعب الشباب، البولندي، غجيغوش كريتشوفياك.

ولعب حارس مرمى الشباب، كيم سيونج جيو دورًا بارزًا في تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، حيث شارك كأساسي في مرحلة المجموعات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأفضل بكأس العالم

وحصد 3 لاعبين من دوري روشن السعودي على جائزة أفضل لاعب في المباراة ضمن منافسات مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022، وهم؛ محمد العويس ضد الأرجنتين، فينسنت أبو بكر أمام صربيا، وإيباسي خلال لقاء البرازيل.