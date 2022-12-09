نجوم عالميون بتصميمات أزياء سعودية في مهرجان البحر الأحمر

جذبت شركات تصميم الأزياء في السعودية أنظار نجوم هوليوود وبوليوود، حيث ظهر النجوم العالميون بها على السجادة الحمراء خلال الأيام القليلة الماضية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



وقامت مجموعة كبيرة من الضيوف المشاهير الإقليميين والدوليين بارتداء أزياء من تصميمات أيادٍ سعودية، علمًا بأن جهود الترويج لشركات الموضة الناشئة في المملكة على السجادة الحمراء في المهرجان السينمائي هي من بنات أفكار بوراك كاكماك الذي عينته هيئة الأزياء كرئيس تنفيذي لها للنمو والنهوض بصناعة الأزياء في الدولة.

أبرز التصميمات السعودية بالمهرجان

وبحسب موقع Deadline Hollywood الأمريكي، فقد ارتدت ضيفة الشرف الممثلة البريطانية زوجة غاي ريتشي، جاكي أينسلي، فستانًا كريمي اللون من تصميم علامة دزلوق التي ابتكرتها المصممة السعودية سلمى زهران.

وتتخذ سلمى من ميامي مقرًا لعلامتها التجارية منذ عام 2016 وهي الآن في طور دخول سوق الأزياء السعودي الناشئ.

كما ظهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، في ثوب أزرق من المصمم المولود في جدة يوسف أكبر، الذي درس الموضة في أستراليا ثم أنشأ علامته التجارية الخاصة في عام 2017.

وحضرت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأسترالية، إيلي ماكفيرسون، حفلة Women in Cinema برعاية Vanity Fair في بدلة وردية من

علامة Amarah التي تم إطلاقها على يد أروى القاضي في عام 2019، كما ارتدت حقيبة من الماركة السعودية دانيا شينكار.

وكتبت إيلي على إنستغرام: أنا معجبة جدًا بالموضة في المملكة، وقد اخترت مصممين محليين لرحلتي.

علامات الأزياء السعودية تنافس العالمية

وقال بوراك كاكماك لـ Deadline Hollywood: نحاول بناء علامات تجارية سعودية تحظى بنفس مستوى الشهرة مثل العلامات التجارية العالمية.

وتابع: الفكرة هي وضع التصاميم على السجادة الحمراء جنبًا إلى جنب مع جميع العلامات التجارية العالمية الأخرى حتى يكونوا جزءًا من المزيج العالمي.

وأضاف: يتمتع مهرجان البحر الأحمر بسمعة طيبة من حيث الأزياء الفخمة، لكن المملكة تفضل إظهار الأناقة الممتزجة بالبساطة، ونتيجة لذلك يمكن لمصمميها تقديم الأزياء الفخمة على قدم المساواة مع العلامات التجارية للأزياء الراسخة في أوروبا والولايات المتحدة.