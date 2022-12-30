نجوم كرة القدم: بيليه غيّر كل شيء عن الساحرة المستديرة

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسائل التعازي إلى أسرة الأسطورة الراحل بيليه، وذلك بعد أن فارق الحياة أمس الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.

كلمات ميسي ورونالدو ونيمار

ونشر ميسي صورة له مع الأسطورة البرازيلية في حفل الكرة الذهبية عام 2011 عبر الإنستجرام قائلًا: “فلترحل في سلام يا أسطورة”.

أما البرتغالي رونالدو فقال عبر حسابه في “تويتر”: “تعازيّ الحارة للبرازيل بأسرها، ولاسيما عائلة إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو. كلمة (وداع) للملك بيليه لن تكون كافية أبدًا للتعبير عن الألم الذي يعتصر عالم كرة القدم حاليًّا، كان بيليه مصدر إلهام للملايين، بالأمس واليوم وإلى الأبد، الحب الذي أظهرته لي دائمًا، كان متبادلًا في كل لحظة شاركناها حتى من مسافة بعيدة، لن ينسى أبدًا وستعيش ذكراه إلى الأبد في كل واحد منا، عشاق كرة القدم. ارقد بسلام أيها الملك”.

أما نيمار فقال: “قبل بيليه، كان الرقم 10 مجرد رقم، لقد قرأت هذه العبارة في مكان ما، في مرحلة ما في حياتي، ولكن هذه الجملة الجميلة غير كاملة، كنت أقول قبل بيليه إن كرة القدم مجرد رياضة، هذا الملك غيّر كل شيء حول كرة القدم إلى فن، إلى ترفيه، أعطى صوتًا للفقراء وأصحاب البشرة السوداء، أعطى الرؤية للبرازيل. كرة القدم والبرازيل ارتفعت مكانتهما بفضل الملك”.

بطل العالم 3 مرات

ويُعد الأسطورة البرازيلية واحدًا من أعرق اللاعبين في تاريخ كرة القدم حيث تُوج بـ 3 ألقاب في بطولة كأس العالم مع المنتخب البرازيلي أعوام 1958 و1962 و1970.