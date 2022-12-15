نرجس حقل غاز جديد تكتشفه مصر بالبحر المتوسط

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، عن كشف غاز جديد بالبحر المتوسط، لافتًا إلى أن حقل نرجس” في مرحلة التقييم الآن للتأكد من حجمه.

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، أوضح الملا أن مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريًا في عام 2023 ارتفاعًا من 600 مليون دولار شهريا حاليًا.

حجم إنتاج جيد

وأكد الوزير في رده على عدد من طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الطاقة في مجلس النواب اليوم الخميس، “لدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم الإعلان عنه وحجم إنتاجه جيد وحقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي وحقل “نرجس” سيتم الكشف عن تفاصيله”.

ولفت “الملا ” أن التحديات والآثار التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط خلقت ضغوطًا وتحركًا من القوى العالمية لسرعة التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وكان البعض يظن أنها مجرد أقاويل ولكن بالفعل هناك تحركًا حقيقيًا.

118 بئرًا استكشافيًا

وأشار إلى أن هناك دولًا كبرى قدمت تسويقًا عالميًا للعمل بسرعة وبدأت بعض الدول الكبرى تقديم حوافز استثمارية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الهيدروجين الأخضر ومشروعات التحول للطاقة النظيفة ومشروعات الغاز الطبيعي.

وأوضح أن خطة الوزارة للعام المالي 2022/20230 تتضمن 118 بئرًا استكشافيًا جزء منه لإنتاج سريع ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف.