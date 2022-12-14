نساند™ تفتتح مصنع الكيماويات الصناعية السعودية

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افتتحت وحدة أعمال الكيماويات ووحدة المحتوى المحلي في (سابك)، ممثلة في مبادرة “نساند™”، مصنع الكيماويات الصناعية السعودية (أحد خريجي مبادرة “نساند™”) بمدينة جدة، بحضور نائب رئيس وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في (سابك) المهندس عبدالله العريفي، ومدير وحدة أعمال الكيماويات المتخصصة في (سابك) المهندس عبدالله العنزي، ومدير عام مصنع الكيماويات الصناعية السعودية الدكتور عبدالعزيز الوهيد.
وسيسهم المصنع الجديد في تعزيز موقع المملكة كمصّدر للملينات الكيماوية الآمنة، التي تدخل بشكل كبير في العمليات التحويلية والتطبيقات البلاستيكية.
ويمثل المشروع النوعي قيمة مضافة، إذ يعكس حرص (سابك) على دعم الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات “رؤية 2030” الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي وتمكين الصناعات الإستراتيجية عبر مبادرتها الوطنية “نساند™”.
ويعد مصنع الكيماويات الصناعية السعودية أول مصنع في المملكة العربية السعودية يستخدم مادة “ثنائي إكسيل الهكسانول” (2EH) المصنّعة في (سابك)، وذلك لإنتاج مادة “ديوكتيل تيرفثالات” (DOTP) التي تعد مكوناً أساسياً في صناعة الملينّات البلاستيكية المستخدمة بشكل واسع في المجالات الاستهلاكية والمنتجات الطبية والأرضيات ومنتجات رعاية الأطفال والألعاب.