نسبة نجاح عمليات زراعة القلب في السعودية 92%

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قال د. فراس خليل، استشاري جراحة القلب: إن نسبة نجاح عمليات زراعة القلب في المملكة، وصلت إلى 92%.
د.فراس خليل (استشاري جراحة القلب): نسبة نجاح عمليات زراعة القلب في السعودية وصلت إلى 92%، والمملكة ضمن الخمس الأوائل عالمياً#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/s3hzKWUynSقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 18, 2022
وأشار خليل خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إلى أن المملكة ضمن الخمس الأوائل عالميًّا.
وأوضح أن النسبة المعلنة من قبل الهيئة العالمية لزراعة القلب وصلت 87%، وهذا ممتاز حيثي يشير إلى المراكز التي تجري عمليات بمعدل 20 – 25 ، فيما تحقق المملكة 40 بما يعادل 92% نسبة نجاح العمليات بها.