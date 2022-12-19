نسبة نجاح عمليات زراعة القلب في السعودية 92%

قال د. فراس خليل، استشاري جراحة القلب: إن نسبة نجاح عمليات زراعة القلب في المملكة، وصلت إلى 92%.

وأشار خليل خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إلى أن المملكة ضمن الخمس الأوائل عالميًّا.

92 % نسبة نجاح المملكة

وأوضح أن النسبة المعلنة من قبل الهيئة العالمية لزراعة القلب وصلت 87%، وهذا ممتاز حيثي يشير إلى المراكز التي تجري عمليات بمعدل 20 – 25 ، فيما تحقق المملكة 40 بما يعادل 92% نسبة نجاح العمليات بها.