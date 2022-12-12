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نصائح المرور للتعامل مع القيادة في الأمطار

2022-12-12 الساعة 12:23
نصائح المرور للتعامل مع القيادة في الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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دعا المرور إلى القيادة بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار، مؤكدًا أنها تساهم في تعزيز السيطرة على المركبة خلال اللحظات الحرجة.

نصائح

وأجاب المرور على تساؤل، مفاده لماذا يجب على قائد المركبة السير بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار؟ مؤكدًا أنه قد يحدث انزلاق لأن تحرك الإطار فوق المياه يقلل من تماسكه وثباته على الطريق، وتزيد احتمالية الانزلاق مع زيادة السرعة.

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توقعات

وتوقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تشهدها المملكة حاليًّا تبدأ هذه الليلة وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وأشار القحطاني، في مداخلة هاتفية مع قناة العربية، أمس الأحد، إلى أن هذه الحالة متوقع أن تكون على مكة المكرمة، وستكون شدتها- بمشيئة الله- في الفترات الصباحية اليوم الاثنين.

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