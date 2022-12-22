نصائح غالية لتخفيض ميزانية الزواج

توصلت مجموعة من الدراسات والأبحاث المختلفة، إلى مجموعة من النصائح، والتي تقدم لك خطوات تساعدك على الزواج بميزانية محدودة، وفقًا لموقع Thetimes.

نصائح

في البداية، يشير الموقع إلى أن عند تحضير الزوجين لخطة الزواج، يجب تقسيم فاتورة التكاليف إلى أقسام مختلفة وتصفية ما هو غير ضروري.

وينصح الخبراء الزوجين أثناء إعداد جدول بيانات الإنفاق، بكتابة كل التكاليف، والاعتماد على الدقة والواقعية بشأن الأسعار، وعدم نسيان التفاصيل الصغيرة.

ويشير الموقع إلى أن اختيار يوم الزواج وتوقيته يساعد في تخفيض تكاليفه، بالاستناد لتقرير الزفاف البريطاني لعام 2021 الصادر عن Bridebook، حيث يتزوج حوالي 17% يومي الخميس والجمعة ويختار 11% من الأزواج يوم الأحد، لذا ينصح الموقع باختيار أيام أخرى للزواج والحصول على القاعة بسعر أقل.

وتابع الموقع في نصائحه، أنه من المهم تقليص قائمة الضيوف لخفض التكاليف، والبحث عن مصففي شعر ومتاجر لبيع الفساتين والبذل تقدم عروضًا بدلًا من تحمل التكاليف كاملة.

وفيما يخص تحضير أثاث المنزل ومكوناته، ينصح خبراء بضرورة الالتفات إلى الأصدقاء والعائلة، الذين يمتهنون حرفًا أو تربطهم علاقة وطيدة بحرفيين وتجار لمساعدتك على شراء المستلزمات بأسعار أقل.

ويستكمل الموقع نصائحه الثمينة، بضرورة اللجوء إلى أصدقائك وعائلتك الذين سبقوك في الزواج، لأنهم سيقومون بإرشادك إلى الموردين المناسبين لميزانيتك، من واقع تجربتهم.

إلى جانب ذلك، تردد على المتاجر والأسواق التي تقدم التخفيضات الكبيرة مثل يوم الجمعة البيضاء، إلى جانب التسوق عبر الإنترنت.

وشدد الموقع على أهمية إجراء مناقشة صريحة مع شريكك حول ما هو الأكثر أهمية لكما في حفل الزفاف، ومكونات المنزل، حيث يساعد إعداد قائمة بالعناصر الأساسية في تمييز ما هو ضروري وما يمكنك تقليصه.

وبحسب صحيفة الجارديان، يمكن تجنب موسم الذروة في الزواج، كالأعياد ونهاية الأسبوع، لمساعدتك في الحصول على أسعار أرخص والاستمتاع بطقس أكثر اعتدالًا. كما ينصح بعدم إنشاء الدعوات باهظة الثمن والاكتفاء بإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، يوضح موقع wedshed أن الحصول على إجازة من العمل، أثناء فترة التحضير للزواج من الأشياء المهمة، لأنها تساعد على ترتيب الأفكار حول شراء المستلزمات، مشيرًا إلى أن التعجل في الشراء قد يقودك لصرف مبالغ طائلة.